Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì intorno alle 19:15 dal camping “Por la Mar” di Latte, frazione di Ventimiglia, è stato ritrovato ed è vivo.

A trovare il piccolo è stata una squadra di volontari coordinati dai vigili del fuoco che lo ha localizzato, intorno alle 8 di questa mattina, su una collina vicina. Si trovava a circa 3 chilometri dal supermercato Conad, a Ventimiglia, dove era stato individuato dalle telecamere per l'ultima volta.

Le condizioni del bambino, di origini filippine, sono in fase di valutazione da parte dei sanitari, ma sarebbe in salute. Esplosione di gioia da parte dell'imponente macchina dei soccorsi impegnata da venerdì sera nelle ricerche. Ad scoppiare in un pianto liberatorio anche il proprietario della villetta, l'uomo che per ultimo lo aveva incrociato aiutandolo, sentito dai carabinieri a lungo in queste 48 ore.

«Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei vigili del fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto», ha dichiarato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

«Una gioia immensa - ha commentato il vicecomandante dei vigili del fuoco Alessandro Garibaldi -. Allen sta bene e ha potuto abbracciare sua madre. È stato un momento davvero commovente».