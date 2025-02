Il tycoon durante un colloquio con il re di Giordania: «Creeremo molti posti di lavoro per la popolazione del Medio Oriente»

«Non c'è niente da comprare. La prenderemo, la terremo, la custodiremo gelosamente». Lo ha detto Donald Trump, nello studio Ovale con il re di Giordania, rispondendo ad una domanda sulla sua intenzione di «comprare Gaza» e aggiungendo di poterla prendere «in base all'autorità Usa».

«Alla fine ci riusciremo e creeremo molti posti di lavoro per la popolazione del Medio Oriente. Sarà per la popolazione del Medio Oriente. Ma penso che potrebbe essere un diamante», ha aggiunto. Il presidente Usa ha poi precisato che non parteciperà a titolo privato nello sviluppo immobiliare di Gaza.