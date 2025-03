Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato sulla guerra in Ucraina durante la conferenza stampa alla Casa Bianca.«La Russia vuole un accordo, gli ucraini vogliono un accordo. Se non lo fa, non durerà a lungo», ha detto riferendosi a Voldymyr Zelensky.

Così il presidente ha risposto ad una domanda sull'allineamento tra le posizioni di Mosca e Washington come sostenuto dal Cremlino. «Non credo che l'accordo sui minerali sia morto, ne parlerò domani», al discorso sullo Stato dell'Unione. «Per noi è un ottimo accordo», ha detto.

Poi il presidente Usa ha sottolineato: un'invasione di Taiwan da parte della Cina sarebbe un evento «catastrofico», evidenziando che l'accordo con Tsmc potrebbe in qualche modo minimizzare l'impatto di un'invasione sul settore dei semiconduttori, per i quali Taiwan è il maggiore produttore al mondo.

Le sanzioni contro la Russia

Gli Stati Uniti stanno elaborando un piano per allentare le sanzioni contro la Russia. Lo hanno detto alla Reuters un funzionario americano e un'altra persona informata. Secondo le fonti, la Casa Bianca ha chiesto ai dipartimenti di Stato e del Tesoro di redigere un elenco di misure da discutere con rappresentanti di Mosca nei prossimi giorni, nell'ambito di più ampi colloqui dell'amministrazione per il miglioramento delle relazioni diplomatiche ed economiche. I dipartimenti stanno elaborando una proposta per la revoca delle sanzioni contro entità e individui selezionati, tra cui alcuni oligarchi russi.

La sospensione degli aiuti all’Ucraina

La sospensione degli aiuti americani all'Ucraina potrebbe essere imminente e, se Volydmyr Zelensky non accetterà il prima possibile le condizioni imposte da Washington per una tregua, il suo Paese rischia di essere abbandonato dagli Stati Uniti. Donald Trump non si sposta di un millimetro dalla sua posizione per la fine del conflitto e, all'indomani del vertice di Londra, avverte il leader ucraino, ma anche gli alleati europei, che il tempo stringe e la pazienza della sua amministrazione non è illimitata.