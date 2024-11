«Presidente eletto, ex presidente, Donald, congratulazioni», le parole con cui Biden ha accolto Trump, al quale ha stretto la mano. «La politica è tosta ed è, in molti casi, non un bel mondo. Ma oggi lo è e io lo apprezzo molto», ha risposto il tycoon.

Trump è arrivato a Washington su invito di Biden. Un invito che, va ricordato, il presidente eletto non rivolse a Biden dopo la sconfitta elettorale del 2020. Come era stato anticipato, Melania Trump non accompagnava il marito per il tradizionale incontro con la first lady Jill Biden.

Trump e Biden si sono stretti cordialmente la mano davanti al caminetto acceso dello Studio Ovale dove si è svolto il loro incontro. I due presidenti erano sorridenti e rilassati, gentili l'uno con l'altro, un atteggiamento e un'atmosfera completamente diversa rispetto al dibattito tv di giugno, l'ultimo incontro diretto tra i due che da allora si sono incrociati solo alle commemorazioni per l'11 settembre.

Quanto accaduto oggi alla Casa Bianca, con il primo incontro tra il presidente eletto, Trump, e Biden, che resterà in carica fino a gennaio, quando ci sarà il formale avvicendamento e il giuramento del tycoon, lo abbiamo raccontato in un nuovo speciale in diretta su LaC Tv, con Iacopo Luzi, giornalista e corrispondente di Voice of America in collegamenti da Washington.

Dagli studi di Vibo Valentia, il conduttore Pierpaolo Cambareri si è confrontato con Alessandro Russo, direttore LaC News24, Franco Laratta, giornalista e conduttore LaC Tv e Salvatore Stanizzi, giornalista e americanista. Insieme, hanno commentato questo momento storico, analizzando le principali conseguenze della vittoria di Trump e del partito Repubblicano, che adesso controlla anche le Camere.

Collegamenti anche da Ramallah in Palestina con Fidaa Ibrahim Abuhamdieh Ece, palestinese. E poi ancora da Roma il contributo di Leila El Houssi, docente di Storia e istituzioni dell’Africa e Antonio Nicoletti, segreteria nazionale Legambiente, responsabile nazionale Aree protette.