E' morto lo studente di 15 anni che, poco dopo mezzogiorno, si era tuffato nelle acque del lago a Como con un gruppo di compagni per festeggiare la fine della scuola. Il ragazzo non era riemerso, dopo essersi lanciato da un pontile di Villa Geno, tanto da rendere necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate ma non ce l'ha fatta.

Nella zona del pontile di Villa Geno vige il divieto di balneazione proprio perché viene ritenuto troppo pericoloso, eppure viene usato di continuo per fare il bagno del lago. Recentemente due sono state le vittime registrate, entrambe giovanissime.