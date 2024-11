Dopo averla adescata nel corso di una festa e costretta a salire in auto, sarebbe stata violentata a turno da due giovani. Un altro ragazzo avrebbe abusato di lei dopo averla soccorsa ed essersi offerto di accompagnarla. La turista 18enne ha denunciato la tripla violenza e sul caso è stata aperta un'inchiesta.





Lo stupro, avvenuto a Napoli, risale allo scorso mese di marzo ma i particolari sono emersi ieri nel corso dell'incidente probatorio in tribunale. La ragazza inglese è tornata in Italia accompagnata dal padre e da un diplomatico britannico per dare la sua testimonianza al gip.



I tre ragazzi indagati si sono dichiarati innocenti. Hanno ammesso di aver avuto rapporti con lei ma hanno sostenuto che la ragazza era consenziente. I primi due sono accusati di violenza sessuale di gruppo e il terzo di violenza sessuale.