Una donna di 39 anni è stata uccisa nella tarda mattinata di oggi a Lentini, nel Siracusano. Giuseppina Ponte, questo il suo nome, è morta per mano di Antonino Zocco, 82enne che da qualche tempo accudiva e con il quale viveva in una casa in pieno centro storico.

Due colpi di pistola avrebbero raggiunto al torace al termine di un’accesa lite. Sono stati i vicini a dare l’allarme i vicini, dopo aver udito gli spari. Una volta giunti i carabinieri, per la donna non c’era però ormai nulla da fare: il corpo senza vita è stato rinvenuto in una pozza di sangue.

L’uomo è stato subito sottoposto ad interrogatorio e poi fermato con l’accusa di omicidio.