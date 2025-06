Ha ucciso l’ex moglie a coltellate in strada, davanti a decine di passanti. Il femminicidio si è consumato nella serata di sabato, verso le 20, a Tolentino (Macerata) nel centrale viale Benadduci. I presenti atterriti hanno assistito al delitto che si è consumato improvvisamente senza che nessuno potesse intervenire: l'uomo avrebbe infierito a coltellate sull'ex moglie fino a che la donna non è caduta sull'asfalto e poi l'avrebbe presa a calci quando era già a terra. Poi il femminicida si è seduto su una panchina a guardare il cadavere.

Quando sono arrivati i soccorsi, per la donna, Gentiana Hudhra, 45 anni, di origine albanese, non c'era più nulla da fare. I carabinieri, attivati da testimoni oculari, sono giunti subito sul posto hanno trovato l'ex coniuge della vittima, un 55enne anche lui originario dell'Albania, seduto su una panchina che li stava aspettando.

L'uomo è stato portato in caserma per essere interrogato dal pubblico ministero di turno della Procura di Macerata. L'ex marito ha ammesso le proprie responsabilità e ha confessato il delitto. Al termine degli accertamenti, è stato portato nel carcere Montacuto di Ancona, in attesa dell'udienza di convalida, fissata per domani mattina.

Secondo una prima ricostruzione, il 55enne sarebbe arrivato in monopattino sul posto e poi avrebbe accoltellato la moglie da cui era separato da tre anni. L'ex coppia ha due figli di 21 e 23 anni. Secondo le prime informazioni, l'autore del femminicidio soffrirebbe di problemi di tipo psichiatrico ma non ci sarebbero state denunce di maltrattamenti o stalking pendenti. I carabinieri stanno comunque indagando sulla vicenda per ricostruire la dinamica e il contesto che ha portato all'uccisione della donna. La via teatro del delitto è stata transennata per consentire agli investigatori i rilievi per l'indagine. Verranno ascoltati anche i numerosi testimoni dell'accaduto.

Il Comune di Tolentino proclamerà il lutto cittadino in occasione dei funerali di Gentiana Hudhra. Lo ha annunciato stamani il sindaco Mauro Sclavi, esprimendo il profondo cordoglio dell'amministrazione e della comunità locale. Contestualmente è stato deciso di rinviare a data da destinarsi la Festa dello sport, che era in programma per il pomeriggio di oggi.