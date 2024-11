Una donna di 57 anni è stata uccisa a colpi di martello dal compagno dopo una violenta lite scoppiata ieri sera nell'appartamento della donna. A dare l'allarme è stato il suo compagno 42enne che questa mattina si è recato dai carabinieri confessando il delitto. È successo a Roma in via Corigliano Calabro, in zona Appia. La vittima, Elena Panetta, è stata colpita più volte alla testa con un martello dal suo compagno, Emanuele Riggione, al culmine di una violenta lite scoppiata tra i due per motivi che ancora sono da chiarire.

Dopo la confessione del compagno della donna, i carabinieri sono entrati nel suo appartamento coadiuvati dai vigili del fuoco. All'interno è stato rinvenuto il corpo della vittima con profonde ferite al capo. L'uomo è stato arrestato e sarà ascoltato oggi dai magistrati.