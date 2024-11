Il premier ucraino Zelensky, nel corso del suo consueto discorso notturno, ha respinto nuovamente l'idea che l’Ucraina possa cedere una porzione di territorio alla Russia per porre fine al conflitto: «Editoriali sintomatici hanno cominciato ad apparire su alcuni media occidentali affermando che l'Ucraina dovrebbe accettare i cosiddetti compromessi difficili rinunciando al territorio in cambio della pace».

Il leader ucraino rincara la dose anche contro la Nato e contro i paesi occidentali che non appoggiano con convinzione il suo operato inviando armi pesanti che possano contrastare l'esercito russo: «Coloro che consigliano all'Ucraina di dare qualcosa alla Russia, i “grandi geopolitici” non sempre vogliono vedere la gente comune. Ucraini ordinari. Milioni che vivono nei territori che si propone di scambiare con l'illusione della pace. Bisogna sempre vedere le persone. E ricordare che i valori non sono solo una parola».

Neanche il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nella giornata di ieri aveva usato parole dolci nel corso del World Economic Forum di Davos, lodando al contrario l'Unione europea per aver preso decisioni «rivoluzionarie» a sostegno di Kiev: «Vediamo la Nato come un'alleanza, come un'istituzione messa da parte e che non fa assolutamente nulla».

26 MAGGIO

18.58 - Putin a Draghi: «Garantiremo fornitura di gas ai prezzi contrattati» Per quanto riguarda i temi della sicurezza energetica affrontati durante il colloquio telefonico, «è stata confermata l'intenzione della parte russa di continuare a garantire forniture ininterrotte di gas naturale all'Italia ai prezzi fissati nei contratti». È quanto si legge nella nota del Cremlino che dà conto della telefonata tra Vladimir Putin e Mario Draghi. È stato il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, a telefonare al presidente russo, Vladimir Putin. Lo riferisce il Cremlino. 18.45 - Colloquio telefonico Draghi-Putin: «A centro Ucraina e crisi alimentare»

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il colloquio - riferisce Palazzo Chigi - si e' incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi piu' poveri del mondo.

18.02 - Draghi sente Putin: «Punto su guerra e crisi alimentare»

