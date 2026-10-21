Una donna di 81 anni e un uomo di 83 sono morti nel villaggio di Korotych. A Kremenchuk colpito un edificio universitario, scatenato un incendio

Due anziani sono morti e una persona è rimasta ferita in attacchi condotti con droni russi nella notte in Ucraina. Le vittime sono una donna di 81 anni e un uomo di 83, residenti nel villaggio di Korotych, nell'oblast di Kharkiv. A riferirlo è stato il governatore regionale Oleh Syniehubov. L'attacco ha danneggiato anche 13 abitazioni private e un veicolo.

Nella stessa notte, un drone russo ha colpito un edificio scolastico a Kremenchuk, nella regione di Poltava, provocando un incendio e il ferimento di una persona. Secondo quanto comunicato dal governatore regionale Vitalii Diakivnych, l'obiettivo è stato un edificio accademico dell'Università nazionale Mykhailo Ostrohradskyi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per domare le fiamme.