Almeno una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite in un attacco di droni russi che ha colpito questa notte la città ucraina meridionale di Odessa. Il governatore Oleh Kiper afferma che tra i feriti c'è anche un bambino di tre anni, ricoverato in ospedale per lesioni a una gamba.

L'attacco è avvenuto verso le 00:40 ora locale. Le operazioni di soccorso in ancora in corso, specificano le autorità di Odessa. Si registrano danni a diversi palazzi della città.

Un uomo di 76 anni è morto in un altro attacco di droni russi che stanotte ha colpito la sua casa nel distretto di Kupiansk, nella regione ucraina nordorientale di Kharkiv. Poche ore prima era stato annunciato un attacco di droni sulla città di Kharkiv, capoluogo della regione omonima: sono state distrutte quattro auto e danneggiate le finestre di almeno dieci edifici residenziali ma non si registrano vittime, secondo il governatore Oleh Syniehubov.