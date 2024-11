È di un morto e diverse strutture danneggiate il bilancio dell'attacco di droni russi avvenuto stanotte nella regione meridionale ucraina di Odessa, rende noto il governatore Oleh Kiper.

In un post su Telegram, Kiper spiega che «i russi hanno attaccato per quasi tre ore il distretto di Izmail con droni d'attacco e purtroppo una persona è rimasta uccisa: un dipendente di un'azienda agricola gravemente ferito è morto in ospedale».

Secondo la stessa fonte, in diversi insediamenti della zona sono stati registrati distruzioni e incendi: l'attacco ha danneggiato il porto e le infrastrutture agricole, inclusi silos, edifici amministrativi e imprese agricole. Una serie di esplosioni ha scosso questa mattina la capitale ucraina Kiev, secondo i media locali.

L'allarme antiaereo è scattato in queste ore in tutte le regioni del Paese. Kiev è stata attaccata con missili cruise e balistici, secondo quanto afferma l'amministrazione militare della città in un post su Telegram. La stessa fonte specifica che le difese aeree ucraine hanno distrutto tutti gli obiettivi nemici che si muovevano verso la capitale ucraina e che finora non sono state registrate vittime o danni rilevanti.