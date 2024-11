Ora è ufficiale: l'Inter è di proprietà di Oaktree. Lo ha annunciato il fondo con un comunicato. La scadenza è passata alla mezzanotte di ieri e Steven Zhang non ha chiuso il finanziamento con il fondo americano da 395 milioni di euro. «Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, LP sono proprietari di FC Internazionale Milano Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell'Inter, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro».

«Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell'eredità storica dell'Inter. Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei nerazzurri - Alejandro Cano, manager del fondo Usa - e riteniamo che le nostre ambizioni per il club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell'Inter e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al club».

«Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo. Oaktree e il gruppo dirigente dell'Inter saranno in contatto - conclude la nota - con i principali stakeholder del club nelle prossime settimane al fine di assicurare una transizione ordinata e senza ostacoli».