Emergono nuovi particolari sull’inchiesta per maltrattamenti che è costato l’arresto a una religiosa e altre misure cautelari alle sue consorelle. La piccola che ha denunciato ha raccolto anche le voci dei suoi compagni: «Gli fai i segni in faccia! Non mi sto zitto... Gli fai sempre male»

Sarebbe stata una bambina di appena 9 anni a documentare con video le botte che le suore di Casamicciola (Isola d’Ischia) sarebbero state solite infliggere ai bambini dell’istituto “Santa Maria della Provvidenza”. A raccontarlo è il Corriere del Mezzogiorno, che dà conto di un video, girato col telefonino dalla bimba, nel quale si vedrebbe una delle religiose che prende a schiaffi e strattona per i capelli un bambino di 4 anni.

“Gli altri piccoli ospiti insorgono - si legge nell’articolo dell’edizione campana del Corriere della Sera -, il telefonino registra le loro voci impaurite e concitate: «Oooh, è un bambino! È un bambino! Gli fai i segni in faccia! Non mi sto zitto... Lui, ma che c’entra? Gli fai sempre male». Si vede poi il fratellino di otto anni del bimbo percosso accorrere in suo aiuto e abbracciarlo: ma la suora lo colpisce con violenza al volto, facendogli uscire il sangue dal naso”.

Immagini che sono costate l’arresto e il trasferimento in carcere a suor Marie Georgette Rahasimalala, malgascia di 55 anni, e la notifica del divieto di dimora in Campania a due sue consorelle di 52 e 48 anni, e alla madre superiora di 81 anni.



Nell’istituto di Casamicciola sono ospitati soprattutto minori in attesa di affido o adozione, oppure bambini che provengono da contesti di particolare disagio e la potestà genitoriale del papà e della mamma è stata sospesa. Ma anche bambini, come la piccola che ha girato il video, che non possono essere accuditi durante la giornata dalle proprie famiglie per motivi lavorativi e pagano una retta.