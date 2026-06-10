L’organismo è stato individuato a Santa Caterina di Nardò. Il nome scelto per “battezzarlo” rende omaggio al divulgatore scientifico

Una nuova specie marina scoperta nelle acque del Salento porterà il nome di Alberto Angela. Gli studiosi che l’hanno identificata hanno deciso di dedicare l’organismo al più noto divulgatore scientifico italiano, riconoscendogli il merito di aver avvicinato generazioni di giovani alla ricerca, alla natura e alla conoscenza.

La nuova specie, battezzata Myxicola albertoangelai, è stata descritta in uno studio pubblicato sullo Zoological Journal of the Linnean Society da un team internazionale coordinato da ricercatori dell’Università del Salento. L’esemplare è stato individuato nelle acque di Santa Caterina di Nardò, nel mar Ionio settentrionale, durante un lavoro di revisione scientifica dedicato al genere Myxicola.

Chi è il “verme con le ciglia” dedicato ad Alberto Angela

La specie appartiene alla famiglia dei Sabellidi, un gruppo di organismi marini spesso conosciuti come “vermi con le ciglia”. Si tratta di animali che vivono all’interno di tubi e utilizzano uno spettacolare apparato branchiale a forma di ventaglio per filtrare dall’acqua le particelle necessarie alla loro alimentazione.

Proprio l’analisi approfondita di questi organismi ha consentito agli studiosi di identificare quattro specie fino ad oggi sconosciute alla scienza, tra cui quella rinvenuta lungo le coste salentine e dedicata al volto di Ulisse e di tanti programmi di divulgazione scientifica.

Nell’articolo scientifico gli autori spiegano chiaramente le ragioni della scelta. Continua a leggere su LaCapitale