Oltre alla piccola di 8 mesi che ha perso la vita in Abruzzo, si registra un'altra giovanissima vittima: la bambina è deceduta in seguito allo scontro frontale tra due auto in provincia di Bari

Una domenica di sangue sulle strade italiane. Non solo la piccola di 8 mesi morta in provincia di Chieti insieme al suo papà, nella giornata di oggi si registra un'altra giovanissima vittima di incidente stradale. Si tratta di una bambina di 10 anni che ha perso la vita nello scontro tra due auto sulla strada provinciale 230 tra Gravina in Puglia e Spinazzola, in provincia di Bari.

Nell'incidente sono rimaste ferite 5 persone, che sono state trasportate in vari ospedali dalle ambulanze del 118. La tragedia è avvenuta in territorio di Gravina in Puglia. Coinvolte una famiglia e altre persone delle province di Foggia e Taranto. Gli accertamenti sulla dinamica fanno ipotizzare un impatto frontale tra due auto che viaggiavano in direzioni opposte.