La candidata dem all'attacco durante un comizio in Pennsylvania: «Considera chi è contro di lui nemico del Paese». Il tycoon attacca duramente l'emittente Fox

Donald Trump «considera tutti coloro che non sono con lui dei nemici del Paese. Li ha chiamati i nemici dall'interno. E ha detto che userà contro di loro l'esercito. Lo sappiamo con chi se la prenderà: giornalisti, funzionari elettorali e giudici. Per questo credo che un secondo mandato di Trump sarebbe pericoloso». Lo ha detto Kamala Harris nel corso di un comizio in Pennsylvania.

Una campagna elettorale per le presidenziali che si sta infuocando con Donald Trump che critica duramente l'emittente Fox per l'intervista alla sua rivale. In una serie di post sul suo social Truth, l'ex presidente attacca Bret Baier, il giornalista che intervisterà Harris, considerato «giusto e bilanciato» e spesso «morbido» con la sinistra. «Avrei preferito qualcuno più forte, ma Fox è diventata debole».