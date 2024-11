Il governatore della California appoggerà il tyccon, che nelle prossime ore è atteso in tribunale a New York per la causa di diffamazione avanzata contro di lui dalla scrittrice Carroll

«Ringrazio Ron DeSantis per il sostegno. Non vedo l'ora di lavorare con lui per battere Joe Biden». Lo afferma Donald Trump durante un comizio in New Hampshire. All'attacco i Democratici: «Ron DeSantis è l'ultimo repubblicano in ordine temporale ad accodarsi a Donald Trump», afferma il Democratic National Committee.

Alla vigilia delle primarie di martedì, le prime vere e proprie dopo i caucus in Iowa, tra Donald Trump e Nikki Haley lo scontro si fa sempre più duro, essendo rimasti i due veri candidati nello Stato. L'attuale governatore della Florida ha infatti annunciato la sospensione della sua campagna elettorale - «non vedo una strada per la vittoria» - e il suo appoggio a Trump. «È superiore a Biden. Ha il mio sostegno perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana», ha spiegato il governatore.

Il tycoon sarà intanto in tribunale a New York nelle prossime ore per la causa per diffamazione avanzata nei suoi confronti dalla scrittrice E. J. Carroll. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. La presenza in aula di Trump sarebbe alla vigilia delle primarie in New Hampshire.