I soldi non piovono dal cielo. Ma non sempre è così. Negli Stati Uniti, lungo la statale I-285, a Dunwoody, in Georgia lo straordinario fenomeno è accaduto. Centinaia e centinaia di dollari sono caduti dal cielo, pronti per essere raccolti da chiunque passasse per la strada.

Causa dello strano evento un incidente a un portavolori che ha sparso ovunque circa 175mila dollari. Gli automobilisti increduli che si trovavo a percorrere la statale si sono trovati circondati da banconote che svolazzavano ovunque.

Un'occasione ghiotta che nessuno si poteva perdere e così tutti fermi, uomini e donne hanno iniziato a correre lungo la corsia d'emergenza dell'autostrada per racimolare più soldi possibili.

A seguito dell'incidente, la polizia ha immediatamente richiesto mediante una serie di appelli la restituzione delle banconote, ma il proprietario del portavalore è riuscito finora a recuperare solo 4mila dollari.

Chi non ha voluto seguire l’invito della polizia decidendo di trattenere per sé le monete rischia anche una denuncia: le forze dell'ordine, infatti, prenderanno visione dei video per rintracciare tutti coloro che hanno approfittato dalla miracolosa pioggia di denaro.

