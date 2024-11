A meno di 24 ore dalla tragedia di Corinaldo, in provincia di Ancona, in cui hanno perso la vita 5 ragazzi e una mamma, un altro giovane ha usato uno spray urticante in un locale serale gremito di giovani, nella notte tra sabato e domenica, a Cantù (Como). Lo riporta oggi La provincia di Como.

L'autore del gesto è un 21enne, residente a Mariano Comense, che avrebbe detto di averlo fatto per difendersi da un'aggressione. Per fortuna non si registrano feriti e nemmeno ricoveri. Quando sono arrivati i carabinieri hanno visto diversi ragazzi uscire dal locale, denominato 'Spazio' con gli occhi rossi e tossendo, ma il deflusso è stato regolare e il 118 non ha dovuto trasportare nessuno. Al momento non sono stati trovati riscontri alla giustificazione dell'aggressione.