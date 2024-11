Sono in arrivo questa settimana circa due milioni e duecentomila dosi di vaccino. Nello specifico da oggi, fino a mercoledì, è previsto un nuovo carico settimanale di Pfizer, con notevole aumento: circa un milione e mezzo di dosi.

A queste, riferisce ansa, si aggiungeranno poi altre 400mila di Moderna. Domani 360mila dosi saranno stoccate nell'hub della Difesa a Pratica di Mare. Di queste, 184.800 riguardano il primo carico di Johnson & Johnson mentre altre 175.200 sono di AstraZeneca.

«Aver superato 2 milioni di vaccini in Lombardia nonostante i ritardi nella fornitura e i disastri dell'Europa è motivo di orgoglio» il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha detto dopo la sua visita all'area ex Expo dove sta sorgendo il Milano Innovativ District chiedendo a Bruxelles di decidere sul via libera allo Sputnik «che è usato in 60 Paesi. Mi domando quanto dobbiamo aspettare per un sì o un no - ha aggiunto - Mi auguro che Ema lo dica in fretta».