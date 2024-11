Il Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio si vaccineranno oggi con il siero di Astrazeneca. La somministrazione è prevista alle 10 alla città militare della Cecchignola a Roma.

Sia Figliuolo sia Curcio, sottolinea una nota della struttura commissariale, «si sottoporranno al vaccino Astrazeneca contro il Covid19, nell'ambito della regolare programmazione vaccinale».

«Non mi sono ancora prenotato ma farò Astrazeneca», ha affermato Mario Draghi in conferenza stampa.

I quattro giorni di stop hanno fatto saltare circa 200mila somministrazioni in tutta Italia; una cifra che secondo il governo dovrebbe essere recuperata in un paio di settimane, ampliando gli orari per le vaccinazioni. Sono le regioni - alcune delle quali riprenderanno nelle prossime ore o addirittura lunedì - a decidere se inserire chi era prenotato tra il 16 e il 18 marzo tra coloro che sono in lista nelle successive due settimane o se scalare in avanti di quattro giorni tutte le prenotazioni. Quel che è certo è che chi viene riconvocato e non si presenta all'appuntamento, scalerà in fondo alla fila e sarà vaccinato per ultimo. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli.

Sciolto il nodo di Astrazeneca, ora il governo punta a far decollare davvero la campagna e a centrare l'obiettivo fissato per aprile, 500mila dosi al giorno, più del doppio di quanto veniva somministrato prima dello stop. «La campagna può ora entrare nel vivo - conferma il direttore della prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza - anche perché ad aprile un quarto vaccino si renderà disponibile». Il vaccino è il monodose Johnson & Johnson, che nel secondo trimestre dovrebbe consegnare all'Italia 7, 3 milioni di dosi e che potrebbe essere distribuito nelle farmacie.