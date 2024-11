Saranno consegnati in 300 punti sparsi sul territorio nazionale non si esclude che in alcune regioni possano arrivare anche dopodomani

Continua la campagna vaccinale per contrastare la pandemia di Covid-19, arriverà entro domani in Italia il secondo carico delle 450mila dosi della Pfizer, molte di più delle 9750 arrivate il 25 dicembre di cui 280 sono state distribuite in Calabria.

A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori, e delle attuali condizioni meterologiche, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche dopodomani.

La Pfizer, che consegnerà con i propri mezzi i vaccini in 300 punti sparsi sul territorio avrebbe garantito, secondo quanto si apprende, che per l'Italia non c'è alcun ritardo e il piano di consegna andrà avanti come previsto.