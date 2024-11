Il mezzo stava percorrendo una strada che costeggia il fiume Adige, fortunatamente non è finito in acqua evitando conseguenze ancora più gravi

Una donna è morta e altri sei passeggeri di un bus di linea Atv di Verona sono rimati feriti dopo che il mezzo è uscito di strada. L'incidente è avvenuto nella frazione di Parona, lungo la linea che collega la Valpolicella al capoluogo scaligero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno operando anche per liberare l'autista incastrato nel mezzo. Da quanto si è appreso le ferite della donna erano apparse gravi dai medici che non hanno potuto fare nulla per salvarla. Sono giunti anche sei mezzi dei sanitari del Suem 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Verona (a Borgo Trento), Negrar e Villafranca.

Sulla zona anche la Polizia locale scaligera con 4 equipaggi per i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico. L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi perché è avvenuto lungo una strada che costeggia il fiume Adige.