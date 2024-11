L’uomo si è riparato sotto un albero durante la tempesta, ma il fulmine ha spezzato la pianta e lo ha colpito. Non sarebbe in pericolo di vita

È ricoverato in gravi condizioni l’uomo che intorno alle 13 è stato colpito da un fulmine mentre camminava in Piazza Porta Nuova, a Verona. Sulla cittá si è abbattuto un violento temporale, come ormai accade da diversi giorni in tutto nei territori del Veneto e della Lombardia, con pioggia, vento forte. La vittima, un uomo di origine straniera, ha tentato di ripararsi sotto un albero della piazza, ma la scarica del fulmine lo ha spezzato ed ha colpito anche lui.

Subito sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia stradale. L’uomo è stato ricoverato all'ospedale Borgo Trento di Verona, è grave ma non risulterebbe comunque in pericolo di vita.