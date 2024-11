Nuova tegola per Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore americano, tra i fondatori del social network Facebook. Nelle scorse ore, la società ha comunicato di aver scoperto una falla nella sicurezza che avrebbe consentito ad alcuni hacker di accedere a informazioni personali e dettagli su 50 milioni di account. La notizia è stata diffusa in un post sul suo blog ufficiale. Il gruppo ha spiegato che in questi giorni il suo team di ingegneri ha rilevato che degli hacker hanno scoperto una falla nel codice di Facebook che ha programmato la funzione "Visualizza come", ovvero quella che consente agli utenti di vedere come viene visualizzato il proprio profilo dagli altri utenti. Secondo Facebook questa vulnerabilità ha permesso agli hacker di ottenere anche le chiavi di accesso al servizio, quelle che consentono di rimanere connessi senza dover reimmettere la password ad ogni nuovo log-in.

Oltre 90 milioni di utenti sono stati costretti a disconnettersi dai propri account venerdì mattina, una «misura di sicurezza comune per gli account compromessi». Allo stesso tempo Facebook ha assicurato «di prendere il problema estremamente sul serio» e di aver adottato «provvedimenti immediati».