In carcere anche la figlia dell'anziano che sapeva tutto ma non è intervenuta

Un uomo di 70 anni è stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente della nipote di 10 anni e di un'altra bambina, figlia di vicini di casa, mentre queste erano affidate a lui. Agli arresti è finita anche la figlia dell'anziano, madre di una delle due bambine, perché, secondo gli inquirenti, sapeva delle violenze ma non avrebbe fatto nulla per impedirle.





È successo a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Le violenze sarebbero avvenute dal 2015 al 2017 in casa dell'anziano a cui le bimbe venivano affidate dai genitori. L'uomo è accusato di violenza sessuale continuata ai danni di minori mentre alla figlia, che secondo gli inquirenti avrebbe saputo degli abusi e non sarebbe intervenuta per difendere le bimbe, viene contestata l'accusa di violenza sessuale in concorso.