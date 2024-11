A darne l'annuncio il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Fondatore del quotidiano Libero, non è amatissimo soprattutto al Sud per i suoi frequenti attacchi contro i meridionali definiti l'ultima volta «inferiori»

Vittorio Feltri non è più formalmente un giornalista. A darne l’annuncio il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti in un editoriale in prima pagina: «Dopo cinquant'anni di carriera si è dimesso dall'Ordine rinunciando a titoli e posti di comando nei giornali, compreso nel suo Libero (lo fondò nel 2000)».

Non amatissimo alle nostre latitudini per via delle continue battute al veleno contro il Sud e i suoi abitanti, gli indici erano stati puntati da più parti contro di lui l’ultima volta ad aprile quando aveva sostenuto che «i meridionali in molti casi sono inferiori». In quell’occasione, l’Ordine dei giornalisti aveva anche valutato una denuncia per danno d’immagine nei confronti dell’allora direttore di Libero.

«Immagino che sia una scelta dolorosa per sottrarsi una volta per tutte all'accanimento con cui da anni l'Ordine dei giornalisti cerca di imbavagliarlo e limitarne la libertà di pensiero a colpi di processi disciplinari per presunti reati di opinione e continue minacce di sospensione e radiazione», scrive Sallusti, ricordando non senza critiche le regole che governano l'Ordine dei Giornalisti e sottolineando che «per potere continuare a scrivere, Vittorio Feltri - immaginando di essere di qui a poco ghigliottinato, penso io - ha dovuto rinunciare al suo mestiere».

«Non è un bel giorno per la categoria - osserva il direttore del 'Giornale' - che formalmente perde uno dei giornalisti che - piaccia o no -hanno scritto la storia di questo mestiere, successo dopo successo, da trent'anni a questa parte sia come penna sia come direttore. Feltri non è una voce ingabbiabile dentro regole ipocrite e convenzionali? Certo, è per questo che piace. Ogni tanto va sopra le righe? Sì, ma non più di altri ai quali, essendo di sinistra, mai nulla viene contestato. Ha un brutto carattere? Di più, ne sono testimone, ma ben vengano uomini di carattere».

«Io mi auguro che le centinaia di colleghi ai quali negli anni Vittorio Feltri ha offerto lavoro e insegnato un mestiere, oggi abbiano un sussulto di orgoglio, e da uomini liberi facciano sentire la loro voce; mi auguro che i suoi oppositori aguzzini si vergognino della loro squallida miseria culturale e professionale; mi auguro che Carlo Verna, presidente dell'Ordine - quindi di tutti i giornalisti, non solo di quelli di sinistra - abbia la forza di rifiutare le dimissioni e garantire a un grande collega la libertà che merita, perché se così non fosse da oggi nessuno di noi potrà sentirsi al sicuro. E auguro a Vittorio Feltri di scrivere liberamente, anche da non giornalista, fino a che Dio gliene darà la forza», conclude Sallusti.

