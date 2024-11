Investigatori concentrati in un prato vicino al traliccio dove è stato trovato il corpo senza vita della dj 43enne, scomparsa insieme al figlio dopo un incidente in autostrada

Sembra essere sparito nel nulla il piccolo Gioele, il bambino di quattro anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso 3 agosto. La mamma, Viviana Parisi, è stata ritrovata senza vita sabato 8 e da allora le ricerche del bimbo non sono mai state interrotte. Questa mattina le guardie forestali stanno setacciando in particolare un prato «alla ricerca di indumenti» del piccolo Gioele. Il prato si trova a poca distanza dal traliccio ai piedi del quale è stato trovato il corpo della deejay di 43 anni.

Gli inquirenti stanno inoltre visionando tutti i video registrati dai droni in questi giorni. Gli investigatori sono alla ricerca di ogni particolare alla ricerca del piccolo. Nei giorni scorsi era spuntata l’ipotesi della morte del bimbo nell’incidente che ha preceduto la scomparsa dei due e nelle ultime ore si è anche parlato di una possibile aggressione da parte di animali selvatici. Per ora, però, solo ipotesi e nessuna certezza.

Intanto in Procura a Patti, nel Messinese, guidata dal Procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo, si è tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini. Mentre le ricerche proseguono senza sosta.