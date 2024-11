Si accende una luce di speranza per il rapimento della volontaria italiana, Silvia Romano. Secondo quanto emerso, la giovane, sequestrata a seguito di un attacco nei pressi del centro commerciale di Chakama, in Kenya, si troverebbe nel cuore della foresta.

«Ci stiamo avvicinando. Tutto indica che abbiamo quasi raggiunto i rapitori» ha detto il comandante regionale della polizia kenyana Noah Mwivanda, intervistato dalla televisione Ntv in un servizio pubblicato su Youtube. «Ci aspettiamo di ritrovare Silvia Romano viva» ha ribadito. La polizia ha anche espresso la preoccupazione che alcuni residenti del posto stiano collaborando con i rapitori dando loro rifugio, cibo e acqua. Le ricerche della volontaria, riferisce la stessa Ntv, hanno ricevuto una spinta in avanti grazie alle informazioni ottenute dai tre sospetti al momento tenuti in custodia dalla polizia. Il raggio delle ricerche è stata ora ristretto a una specifica area della foresta, con punti d'accesso pattugliati dalle forze dell'ordine.

