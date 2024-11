Una donna di 92 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il figlio 72enne a colpi di pistola dopo che l'uomo le aveva comunicato di volerla portare in una casa di riposo. L'anziana avrebbe anche tentato di ammazzare la compagna 57enne del figlio che però è riuscita a scappare e chiedere aiuto.

Il dramma familiare si è consumato nelle vicinanze di Phoenix, in Arizona. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli investigatori, Anna Mae Blessing dopo aver vissuto con il figlio e la sua compagna per circa sei mesi, avrebbe avuto con lui una violenta discussione a proposito della sua decisione di trasferirla in una casa di riposo. La donna avrebbe quindi preso le due pistole che teneva in casa e con queste avrebbe ucciso il figlio sparandogli diversi colpi.

L'anziana donna avrebbe anche tentato di uccidere la compagna del figlio che però ha reagito riuscendo a scappare e avvisando la polizia dell'accaduto.