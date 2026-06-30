L'app di messaggistica introduce i nomi utente per proteggere la privacy. Sarà possibile chattare con nuovi contatti senza condividere il proprio numero di cellulare, che resterà necessario solo per registrarsi e accedere al servizio

Arrivano gli username su WhatsApp e il numero di telefono può sparire. L'app di messaggistica si appresta a introdurre una novità che consente di non condividere il proprio numero di cellulare a tutti i costi. Sarà possibile utilizzare un nome utente e inviare messaggi senza mostrare il proprio numero, che rimarrà necessario per registrarsi e accedere all'applicazione. La svolta, all'insegna della privacy, viene anticipata dal blog WaBetaInfo, che accende regolarmente i riflettori sulle novità legate a WhatsApp.

La funzionalità dovrebbe diventare pienamente operativa entro la fine dell'anno. Il primo passo è rappresentato dalla fase di prenotazione del nome utente. L'applicazione è utilizzata da oltre 3 miliardi di persone, l'apertura delle prenotazioni consente di scegliere il nome utente prima che venga assegnato.

Come prenotare lo username

È possibile prenotare un nome utente utilizzando l'ultima versione dell'app, con una funzione compatibile con smartphone iOS e Android. Cosa bisogna fare?

aggiornare WhatsApp, aprire le impostazioni dell'applicazione, selezionare Account, selezionare Nome utente e infine digitare il nome utente desiderato, a patto che sia ancora disponibile.

Per gli indecisi, WhatsApp propone anche una funzione che genera alcuni suggerimenti in base all'input che viene inserito. Il nome utente deve rispettare alcune regole per evitare equivoci e confusione. Non si possono superare i 35 caratteri complessivi, lo username non può cominciare con 'www' né terminare con un'estensione di dominio. Lo username deve iniziare con una lettera e, in ogni caso, comprendere come minimo una lettera: non si può generare un nome utente solo con numeri e simboli. Sono ammessi punti o trattini bassi, ma non è possibile inserire due punti consecutivi.

La funzionalità per prenotare un nome utente arriverà gradualmente su Android che su iOS. WhatsApp avviserà gli utenti direttamente nell'app non appena la funzionalità sarà disponibile nel Paese di appartenenza.

Quando WhatsApp introdurrà ufficialmente i nomi utente, l'invio del primo messaggio a una nuova persona sarà diverso se si utilizza uno user name. Sarà visibile solo il nome utente, senza il numero di telefono del mittente, se il destinatario non ha salvato in precedenza il numero del telefono che invia il messaggio. Per chiunque desideri mantenere privato il proprio numero di telefono, è evidente che questa novità cambia radicalmente la situazione.