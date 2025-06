Una delle soap più longeve e amate della televisione italiana si prepara a stupire ancora una volta. Stavolta con un colpo di scena che nessuno poteva prevedere: Whoopi Goldberg, leggenda vivente del cinema americano, è pronta a fare il suo debutto in Un posto al Sole. L’annuncio è arrivato direttamente dalla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, con un videomessaggio che ha lasciato il pubblico senza parole. «Sono felice di unirmi al cast di Un posto al Sole. Loro sanno che è un'idea folle ma è meraviglioso da fare. Non vedo l'ora. Sono emozionata, so che il mio italiano non è perfetto ma ci siamo riusciti», ha detto Goldberg con il suo solito carisma, mescolando ironia ed emozione.

Premio Oscar per Ghost, conduttrice di successo, autrice, icona LGBTQ+ e unica celebrity statunitense ad aver conquistato l’EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award), Whoopi è una delle figure più influenti dello spettacolo internazionale. Eppure nessuno avrebbe potuto immaginarla nella storica soap napoletana di Rai 3, in onda dal 1996 con oltre 6200 episodi trasmessi. Il suo arrivo, previsto per il 2026, coincide simbolicamente con il trentennale della serie, che festeggerà tre decenni di programmazione continua, tra storie familiari, drammi sociali e colpi di scena quotidiani.

La notizia ha immediatamente fatto il giro dei social e dei media, generando un misto di incredulità e entusiasmo. Mai prima d’ora una star hollywoodiana aveva messo piede a Palazzo Palladini, la celebre location partenopea della soap. In passato non sono mancati i cameo celebri – da Peppino di Capri a Gabriele Muccino, fino a Heather Parisi – ma l’ingresso di Goldberg rappresenta un salto di livello senza precedenti, un’apertura internazionale che dà alla soap una visibilità globale inaspettata.

Ancora top secret il ruolo che interpreterà. Sarà una comparsa affettuosa, magari una turista americana innamorata di Napoli, o un personaggio con una trama ricorrente e un arco narrativo più articolato? L’unica certezza è che la sua partecipazione non si limiterà a una sola apparizione. Il suo debutto è previsto nel corso del 2026, con un ruolo ricorrente in alcuni episodi speciali che celebreranno i 30 anni della serie. Un omaggio a una soap capace di evolversi, di parlare il linguaggio del presente senza mai snaturarsi.

Secondo la nota ufficiale diffusa da Rai Fiction, Fremantle e il Centro di Produzione Tv Rai di Napoli, «la partecipazione dell'attrice rappresenta un grande motivo d'orgoglio per tutto il cast di Un posto al sole». In un momento in cui la serialità italiana cerca con fatica di uscire dai propri confini, l’arrivo di un’icona mondiale come Whoopi Goldberg segna una svolta. La soap più napoletana d’Italia guarda a Hollywood. E, incredibilmente, Hollywood risponde.