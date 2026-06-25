Il caso Yara Gambirasio torna a scuotere la cronaca giudiziaria con le parole durissime dell’avvocato Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra. Nel corso della trasmissione Incidente Probatorio, in onda su Canale 122 Fatti di Nera, Salvagni ha attaccato frontalmente l’impianto accusatorio che ha portato alla condanna del suo assistito e ha annunciato l’arrivo di nuovi elementi destinati, secondo la difesa, a riaprire il dibattito pubblico sul processo.

L’attacco di Salvagni: «Questo è un processo farsa»

Il passaggio più forte arriva quando il legale definisce senza mezzi termini il procedimento a carico di Bossetti: «Questo è un processo farsa e le cose che stanno per uscire andranno in quella direzione». Una frase pesante, che conferma la linea portata avanti dalla difesa fin dall’inizio: contestare non soltanto singoli elementi probatori, ma l’intera costruzione investigativa e processuale. Salvagni sostiene che il processo abbia consegnato all’opinione pubblica una narrazione più suggestiva che solida, costruita attorno a pochi pilastri diventati nel tempo quasi simboli mediatici del caso. Continua a leggere su LaCapitale