Novità sul fronte guerra. L'Ucraina ha annunciato il "pieno controllo" di Lyman, snodo logistico cruciale per le forze della Russia dispiegate nel sud-est del Paese. In un video pubblicato su Telegram, il presidente Volodymir Zelensky precisa che tale risultato è stato conseguito alle 12.30 di oggi (ora locale). Intanto le forze ucraine hanno lanciato un'offensiva nel Sud per riprendere il controllo dei territori occupati dai russi.

Il ministero della difesa russo ammette che gli scontri si sono spostati nella regione di Mylokayiv e vicino ad Andriyvka, nella regione di Kherson. Dall’altra parte, il presidente russo Putin ha inviato alla Duma di Stato il disegno di legge costituzionale per l'adesione alla Federazione russa delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.