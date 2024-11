Sarà in Europa per una serie di incontri nei vari paesi. L’incontro con il presidente del consiglio italiano è ancora in fase di definizione

Il presidente ucraino Volodimyr Zelensky, si apprende in ambienti parlamentari della maggioranza, dovrebbe incontrare probabilmente la premier Giorgia Meloni a Roma domenica prossima.

La visita è ancora in via di definizione. Da diverse fonti qualificate internazionali si è appreso di una serie di visite in Paesi europei, nei prossimi giorni del presidente ucraino.

Zelensky è stato a Helsinky, in Finlandia, e all'Aia, nei Paesi Bassi e nei prossimi giorni, come annunciato dai media tedeschi, sarà prima a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier.In questo programma si potrebbe inserire anche Roma, che al momento non viene confermata da fonti dell'Esecutivo italiano.

«È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino nella giornata di sabato». Lo dicono fonti vaticane rispondendo in merito alle indiscrezioni secondo le quali il presidente Volodymir Zelensky possa fare una visita lampo a Roma. Si tratta al momento solo di un'ipotesi e non ci sono dunque conferme ufficiali sull'ora e sul luogo di questo eventuale incontro.

Il Papa ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal un paio di settimane fa mentre aveva ricevuto Zelensky, prima della guerra, nel febbraio 2020.