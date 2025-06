Magia e folla straordinaria l'11 giugno alle Grotte di Sant'Angelo, Cassano all'Ionio. "In Grotta al Sorgere della Luna Piena", evento del Comune con il Centro Speleologia "Enzo dei Medici" e "Grotte di Sant'Angelo" ha richiamato un pubblico vastissimo, anche da fuori regione. Le grotte, illuminate dalla luna, hanno svelato stalattiti e stalagmiti in uno scenario mozzafiato. Un capolavoro naturale apprezzato da migliaia di visitatori.

Un'atmosfera magica e un'affluenza straordinaria hanno caratterizzato l'evento "In Grotta al sorgere della Luna piena" che si è tenuto la sera dell'11 giugno alle spettacolari Grotte di Sant'Angelo, nel cuore del territorio di Cassano all’Ionio. L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con il Centro regionale di speleologia "Enzo dei Medici" e "Grotte di Sant'Angelo", ha riscosso un successo clamoroso, richiamando un vasto pubblico di appassionati e curiosi.

Sin dalle 19:30, orario di inizio previsto, le Grotte hanno visto un flusso continuo di visitatori, ansiosi di immergersi nella bellezza millenaria di questo tesoro sotterraneo. La particolare suggestione dell'evento era data dalla possibilità di esplorare le cavità al calar della sera, quando la luce artificiale si fondeva con l'incanto naturale delle formazioni rocciose, creando giochi di ombre e riflessi unici. L'esperienza è stata ulteriormente arricchita dall'attesa del sorgere della luna piena, un elemento che ha aggiunto un tocco di poesia e misticismo alla serata.

«Le grotte si fanno scoprire e apprezzare da sé perché non c'è bisogno di spiegare nulla – il commento del sindaco Gianpaolo Iacobini ai microfoni del nostro network -, sono talmente belle che basta guardarle per rimanerne affascinati. È un'esperienza che si ripete adesso anche al chiarore della luna, un modo nuovo di presentarle, quindi in una nuova veste. La risposta dei cittadini, la risposta degli amatori è forte – continua il primo cittadino -, è grande e ci convince che è la strada giusta da seguire per dare uno sviluppo attraverso queste risorse alla nostra comunità».

Tante le presenze che hanno partecipato, e degna di nota è stata la partecipazione di un pubblico numeroso non solo dai comuni limitrofi, ma anche da fuori regione, a testimonianza del crescente interesse e della fama che le Grotte di Sant'Angelo stanno acquisendo a livello nazionale. I visitatori hanno avuto modo di ammirare da vicino le imponenti stalattiti e stalagmiti e le intricate conformazioni carsiche che rendono queste grotte un vero e proprio capolavoro della natura.

L'organizzazione impeccabile, con la presenza di guide esperte e personale qualificato, ha garantito la sicurezza e la fruizione ottimale del percorso, permettendo a tutti di godere appieno di questa straordinaria esperienza. «Immaginiamo di fare sicuramente un evento mensile – aggiunge l’archeologa Ilaria De Marco - legato alla luna, poi sicuramente altri eventi durante la stagione estiva e con aperture straordinarie.»

Se ora l’accesso per visitare le è regolato attraverso delle prenotazioni, l’amministrazione comunale punta ad una apertura regolare e continuativa: «Posso annunciare già da ora- conclude il sindaco Iacobini - che a partire dalle prossime settimane, ufficializzeremo anche la data, le grotte resteranno aperte tutti i giorni in maniera tale da garantire un'offerta ancora più ricca».

L'evento "In Grotta al Sorgere della Luna Piena" si conferma un appuntamento imperdibile nel calendario degli eventi culturali e turistici della Calabria, capace di valorizzare al meglio le bellezze naturalistiche del territorio e di attrarre un pubblico sempre più vasto, desideroso di scoprire e ammirare le meraviglie nascoste del nostro patrimonio.