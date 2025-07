È stato inaugurato, sul lungomare di Crotone, il murale con i tappi di plastica più grande d’Europa. A realizzarlo l’artista venezuelano Oscar Olivares, 28enne di Caracas che ha letteralmente trasformato un muro di 60 mq, sporcato da tag di graffitari, in un enorme quadro creato sfruttando la tecnica del puntinismo.

Oscar Olivares è arrivato a Crotone grazie all’iniziativa del Consiglio comunale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze che nei mesi scorsi hanno raccolto oltre 80mila tappi di plastica. Dallo scorso 20 giugno anche i piccoli consiglieri comunali hanno lavorato fianco a fianco ad Oscar Olivares per creare le figure con i tappi riciclati. Ad accompagnarli la presidente del Consiglio, la consigliera comunale Dalila Venneri: «Siamo orgogliosi di aver lanciato questa idea. Abbiamo voluto unire arte e ambiente per dimostrare che anche i bambini possono avere un ruolo attivo nella società e proporre progetti che lasciano un segno. Questo murale parla di speranza, futuro e responsabilità».

L’arte di Olivares ha un duplice scopo, quello di creare nuove forme di bellezza e riciclare materiale come la plastica: «Io voglio creare opere d’arte per dare speranza e per permettere a chi guarda di sentire quello che io sento quando creo un’opera».

L’opera, finanziata interamente da Akrea, racchiude le bellezze di Crotone, dalle specie animali protette più importanti alle bellezze naturali come l’alba, grande risalto alla colonna di Capo Colonna e al volto di una bambina che simboleggia l’impatto dell’uomo sulla natura. Questo quanto spiegato durante l’inaugurazione alla presenza del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e dal sindaco del Consiglio dei ragazzi, Antonella Funaro, e da Dalila Venneri.

Olivares attualmente, è considerato il più grande esponente di questa espressione artistica a livello mondiale, riuscendo a riutilizzare circa 2.000.000 di tappi, ha creato circa 30 murales, tra cui il più grande del mondo in Guatire, Venezuela, con oltre 400.000 tappi.