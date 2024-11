Una costa incontaminata, ricca di profumi e sapori, affacciata su un mare dalle acque cristalline e limpide: ecco le cose assolutamnete da non perdere a Tropea, meta di vip e turisti internazionali in Calabria e borgo dei borghi 2021

Antica e pittoresca cittadina, Tropea è situata su un tratto di costa chiamato “Costa degli Dei”, il tratto di costa calabrese che va da Nicotera a Pizzo, che include tutte le località balneari vibonesi caratterizzate da spiagge bianchissime, scogliere, baie ed insenature, mare e colori caraibici.

Secondo la leggenda, il fondatore di Tropea fu Ercole quando, di ritorno dalla Spagna, si fermò proprio sulla Costa degli Dei. Per la sua caratteristica posizione di terrazzo sul mare, che l’ha resa famosa, Tropea ebbe un ruolo cruciale sia in epoca romana sia in epoca bizantina. Dopo un lungo assedio, la città fu passò prima in mano Normanna poi aragonese, sotto la quale prosperò.

Ecco cosa vedere a Tropea





Caratteristico è il suo centro storico, con i suoi palazzi nobiliari del '700 e dell''800 e per la sua tipica collocazione su una rupe a strapiombo sul mare. Dai suoi balconi mozzafiato è la vista del mare, da quello principale spettacolare è la vista della sottostante spiaggia delimitata dallo scoglio su cui sorge la suggestiva Chiesa di S.Maria dell’Isola. Costruita dai Benedettini, in stile tardo-medievale, subì varie modifiche, fino a portarla in età rinascimentale a basilica latina. Dopo vari terremoti nel 1060 entrò sotto la giurisdizione dell'abbazia benedettina di Montecassino. Oltre alla chiesa sull'isola è possibile visitare un giardino ricco di piante mediterranee, aiuole e panchine.

Tra le altre chiese da visitare a Tropea:

- La Chiesa di San Maria della Neve o del Carmine, costruzione rinascimentale;

- La Chiesa dell’Annunziata, di origine quattrocentesca;

- La Chiesa di San Francesco d’Assisi;

- La Chiesa di S.Maria della Sanita’ del 500.

Le migliori spiagge di Tropea Bandiera Blu



Tropea è celebre anche per le sue spiagge, dal mare trasparente e cristallino, ognuna particolare nelle sue caratteristiche: superata la spiaggia della rotonda, la più grande, si passa davanti all’isola e qui c’è la “Grotta dell’amore”, raggiungibile solo a nuoto.

Poco più avanti si trova la Spiaggia della Linguana (così definita perché pare abbia una forma di lingua).

Dall’isola inizia una spiaggia bianca che termina con dei brevi scogli, detti i “ missaggi”. Da qui inizia la Spiaggia del convento sotto la Chiesa dei frati minori.

Rivedi la puntata di "Meravigliosa Calabria" dedicata a Tropea

Tutti i musei da visitare a Tropea



Nel cuore del centro storico della città, sorge il Museo Diocesano di Tropea. Partendo dal Medioevo, il percorso allestito giunge al XIX secolo d.C., passando da opere attribuite ad importanti artisti di tutto il meridione d'Italia, dovute a committenze vescovili e nobiliari, a un cospicuo gruppo di dipinti realizzati da botteghe locali. Famosi sono quelli di Giuseppe Grimaldi (1690 - 1748), il più importante pittore tropeano dell'epoca.

A Tropea è presente anche un Museo privato, la Mostra degli Antichi Mestieri di Calabria, realizzata nell'anno 1999 dal Prof. Benito Badolato. Sono presenti numerose statue animate, tra uomini e donne, raffigurati così come potevano essere nei primi anni del '900, intenti al proprio lavoro. I personaggi rappresentano la storia, il costume, le tradizioni e il folklore della cittadina.

È possibile visitare anche il Museo della Scienza e della Tecnica, un’accurata selezione di argomenti di scienza e tecnica che maggiormente hanno influito sulla civiltà tecnologica cambiando e migliorando la vita dell'uomo. Nel museo è possibile ripercorrere anche le tappe più importanti delle invenzioni avvenute nell'ultimo secolo.