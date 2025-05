Giovedì 8 maggio, alle ore 10, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, illustrerà, in conferenza stampa, l’evento cicloturistico BAM! On the Road che si svolgerà dal 19 al 23 maggio 2025.

Un itinerario tra due mari e mille storie che si snoda su un percorso di 400 km, dalla Sila all'Aspromonte, passando per borghi storici, foreste e parchi naturali, con panorami mozzafiato che abbracciano sia il mar Ionio che il Tirreno.

L’iniziativa è parte del progetto “Montagne del Sole”, nato per valorizzare il turismo lento e sostenibile in Calabria attraverso esperienze immersive nei territori interni.

Un evento innovativo realizzato in sinergia tra la Ciclovia dei Parchi della Calabria, BAM! – Bicycle Adventure Meeting, Enough Cycling, e Sognare Insieme Viaggi.

All’incontro con la stampa interverranno: Salvatore Siviglia, dirigente generale dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Calabria e Giovanni Aramini dirigente del settore Parchi e Aree naturali protette, Marziale Battaglia, presidente GAL Serre Calabresi, Andrea Benesso, organizzatore di BAM!, Federico Damiani, co Founder Enough Cycling, Angela Donato, titolare Sognare Insieme Viaggi.