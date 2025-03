In ogni angolo della regione le piazze e le strade principali si riempiono di maschere, musica e danze e i borghi si trasformano in scenari vivaci e coinvolgenti

Il Carnevale in Calabria è un caleidoscopio di colori e suoni che affonda le radici in secoli di storia e folklore. In ogni angolo della regione, le piazze si riempiono di maschere, musica e danze, trasformando i borghi in scenari vivaci e coinvolgenti. Tra rituali ancestrali e celebrazioni moderne, questa festa continua a rappresentare un momento di allegria collettiva e identità culturale.

Le origini antiche del Carnevale calabrese

Le celebrazioni carnevalesche in Calabria traggono origine da antichi riti pagani, in cui il caos e il travestimento servivano a esorcizzare l'inverno e propiziare l'arrivo della primavera. Tracce di questi usi si ritrovano nei Saturnali romani e nelle feste dionisiache greche, che nel tempo si sono fuse con la tradizione cristiana. Ancora oggi, in alcuni paesi, si mettono in scena rappresentazioni teatrali popolari, dove si mescolano satira sociale e riferimenti storici.

Il Carnevale di Acri e il trionfo del Re Carnevale

Nella cittadina di Acri, il Carnevale è una festa grandiosa che culmina con l'incoronazione del Re e della Regina Carnevale.

Le sfilate di carri allegorici, realizzati con maestria artigianale, attraversano le strade tra la folla festante, mentre la celebrazione si conclude con il rogo simbolico del Re Carnevale, un rituale che rappresenta la fine dei giorni di festa e l'ingresso nella Quaresima.

Carnevale di Palmi: una fe sta di colori e musica

Un altro Carnevale che merita attenzione in Calabria è quello di Palmi, un evento che conquista chiunque si trovi a viverlo.

Questo Carnevale è famoso per le sue sfilate di carri allegorici, che colorano le strade della città e catturano l'attenzione di tutti. Tra i protagonisti indiscussi cè il carro dell'Associazione "Calabria Eventi Sound", che spicca per la sua originalità e grandezza, portando con sé un messaggio di creatività e socialità.

Ma il Carnevale di Palmi non è solo sfilate: le strade si animano con musiche coinvolgenti, danze e spettacoli che rendono la città un palcoscenico vivente. È un evento che ti fa sentire parte di una grande festa collettiva, dove ogni angolo è permeato di gioia e allegria. È il momento perfetto per ritrovarsi con amici e famiglia, e anche per incontrare tante persone che vengono da fuori, attratte dal fascino di questa tradizione calabrese.

Il Carnevale di Castrovillari

Castrovillari vanta una delle celebrazioni più rinomate della Calabria, dove il Carnevale si intreccia con la tradizione popolare grazie alla Rasgegna Internazionale del Folklore. Le strade si animano con balli tradizionali provenienti da tutto il mondo, mescolandosi alle sfilate di maschere e carri. Un evento che richiama visitatori da ogni angolo del paese, rendendo questo Carnevale un crocevia di culture e spettacoli.

Maschere e simboli della festa

Ogni borgo calabrese vanta maschere tradizionali che raccontano storie antiche e leggende locali. Tra le più celebri troviamo Giangurgolo, un personaggio dall'aspetto comico e vivace, con un grande cappello e un linguaggio goliardico, che incarna lo spirito irriverente del Carnevale. Un'altra figura molto importante è Pantuocchio, considerato uno dei protagonisti storici del Carnevale calabrese. La sua origine risale al XVII secolo ed è legato alla città di Castrovillari, dove viene rappresentato come un contadino burlone e astuto, simbolo delle tradizioni popolari. Non mancano anche personaggi come Il Diavolo, che simboleggia la lotta eterna tra bene e male, rappresentato in maniera grottesca e ironica, e Le Veddhèri, maschere femminili che evocano il mistero e la saggezza delle donne anziane. Queste maschere, ricche di significato, mescolano il comico, il sacro e il profano, e riflettono la vitalità e l'umorismo tipico della Calabria.

Sapori del Carnevale: un trionfo di dolcezze

Il Carnevale in Calabria è anche un viaggio tra i sapori tradizionali. Le tavole si arricchiscono di dolci come le chiacchiere, friabili e cosparse di zucchero a velo, che sono una delle prelibatezze più amate durante questo periodo. La pignolata, con la sua doppia copertura di glassa al miele e al cioccolato, è un altro caposaldo della gastronomia carnevalesca calabrese, così come le frittelle, dolci morbidi e fritti che vengono serviti con una spolverata di zucchero. Tra i piatti salati, la frittolata, a base di carne di maiale cotta lentamente, e la pasta e ceci, semplice ma saporita, segnano la conclusione del periodo di abbondanza prima della Quaresima.

L'anima del Carnevale calabrese

La celebrazione del Carnevale in questa terra non è quindi solo una festa, ma un rituale che attraversa i secoli, un momento in cui le comunità si riuniscono e il confine tra realtà e finzione si dissolve tra risate, danze e satira. Le piazze si trasformano in teatri all'aperto, dove la musica folk accompagna scene improvvisate e il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo. Tra sberleffi e momenti di riflessione, il Carnevale continua a essere un ponte tra passato e presente, un'occasione per celebrare la vita con un'ironia travolgente e un'energia senza tempo.