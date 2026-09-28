Il 7° Meeting Nazionale sarà coordinato dal Parco Nazionale della Sila e metterà a confronto esperienze, progetti e buone pratiche legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile

Dalla Sila a Sibari, passando per Cosenza: sarà la Calabria, grazie al lavoro del Parco Nazionale della Sila, a diventare, per quattro giorni, il punto di incontro delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO italiane. Dal 20 al 23 ottobre 2026 si terrà infatti il 7° Meeting Nazionale, un appuntamento che porterà nei territori calabresi esperienze, progetti e buone pratiche legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Il Meeting, coordinato dal Parco Nazionale della Sila nell’ambito della Riserva della Biosfera Sila, sarà un vero e proprio viaggio attraverso alcune delle principali ricchezze della Calabria: natura e biodiversità, cultura e storia, paesaggio e identità delle comunità. L’obiettivo è favorire il confronto tra le diverse realtà MAB UNESCO italiane e, allo stesso tempo, mettere al centro il rapporto tra protezione del patrimonio, sviluppo sostenibile e valorizzazione dei territori.

Per il commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise, l'appuntamento “rappresenta per il Parco Nazionale della Sila un'importante occasione di confronto e di valorizzazione del nostro territorio. Un momento per mettere in rete esperienze, buone pratiche e progettualità, ma anche per raccontare la Sila e la Calabria come luoghi capaci di coniugare tutela dell'ambiente, identità delle comunità e sviluppo sostenibile”.

Territori, comunità, biodiversità e futuro saranno le quattro parole chiave dell’edizione 2026. Quattro dimensioni strettamente legate tra loro, che rappresentano la base per costruire modelli di sviluppo capaci di tutelare il patrimonio e, allo stesso tempo, creare nuove opportunità per le comunità locali.

Un’impostazione sottolineata anche dal direttore del Parco Nazionale della Sila, Ilario Treccosti, secondo il quale il meeting “sarà un’occasione per offrire non solo un momento di confronto sui temi delle Riserve MAB UNESCO, ma anche un'esperienza concreta della biodiversità, del paesaggio, della cultura e della storia che caratterizzano la Calabria. Il filo conduttore sarà il futuro dei territori e delle comunità che li abitano”.

Il programma si svilupperà attraverso tre luoghi simbolici della provincia di Cosenza, ognuno chiamato a raccontare una diversa dimensione del territorio. Cosenza sarà il punto di riferimento per la cultura, il territorio e le comunità; l’Altopiano Silano rappresenterà il cuore della natura e della biodiversità, con esperienze direttamente sul territorio; Sibari, infine, porterà il confronto sul terreno della storia, dell’archeologia e del paesaggio.

Sarà dunque un appuntamento articolato su due piani: da una parte il confronto tra istituzioni, realtà territoriali e rappresentanti delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO italiane, con l’attenzione rivolta alle sfide che attendono i territori nei prossimi anni; dall’altra la possibilità di raccontare la Calabria attraverso alcuni dei suoi elementi più identitari, dalla natura della Sila al paesaggio, dalla storia all’identità delle comunità.