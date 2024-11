Carrilon, bimbi che giocano, meccanismi e musiche di Natale, un vero e proprio paradiso per i bambini e per i loro genitori che vogliono sentirsi circondati dalla magia delle feste e delle luci natalizie. Dopo un anno di stop in cui era stato allestito solo in modo privato, ritorna a Paola il piccolo centro completamente in movimento, tra esposizione, laboratorio e la camera da letto di Babbo Natale. Aprirà ufficialmente martedì 8 dicembre a Paola il Christmas Village, il più grande villaggio in miniatura e in movimento del Sud Italia ideato e costruito da Domenico Cannizzaro, di San Lucido, che in modo completamente gratuito condivide con piccoli e adulti il suo lavoro, al quale ogni anno aggiunge curiose novità.

L’idea, nata nel 2009, è venuta a Domenico dopo l’acquisto in Sila di una casetta che gli ha ispirato la creazione di un’intera cittadina in stile natalizio, in cui tutto è in movimento: gruppi che giocano, persone che pattinano sulla pista di ghiaccio, le due funivie, giostre per tutti, il circo, il museo, la ruota panoramica. Tutto è costruito con cura e attenzione, ma soprattutto pazienza, e si muove, per lasciare lo stupore sui visi di chiunque lo visiti, anche se non si tratta della prima volta. Sullo sfondo alte e bianche montagne si ergono sulla piccola-grande città, premio ottenuto da My Village, azienda olandese che realizza paesaggi di piccole dimensioni che nel 2011 ha conferito a Domenico il primo premio per Il più bel Villaggio di Natale.

I villaggi in movimento, le luci e la stanza da letto di Babbo Natale



L’apertura si svolgerà partendo da piazza del popolo alle 17:00, passando per piazza IV novembre, dove comincerà il conto alla rovescia per l’accensione dell’albero che darà il via agli eventi natalizi della città di San Francesco. Si sfilerà poi verso corso Roma, durante il quale tragitto gli immancabili allievi e allieve dell’Antonio Grosso School, con i loro strumenti musicali, accompagneranno Babbo Natale e il corteo fino al centro del corso Roma. Insieme a loro anche l’animazione di Sara Morelli con l’associazione Alla Ricerca di Nemo, e un’esibizione coreografica dell’istituto Pizzini-Pisani. Qui un secondo conto alla rovescia anticiperà l’accensione di un altro albero posizionato vicino alla slitta luminosa e agli addobbi del villaggio, che verrà ufficialmente aperto da un bambino e una bambina, entrambi con la fascia da sindaco. E anche quest’anno, come in tutte le edizioni, l’iniziativa continuerà a diffondere la magia del Natale aggiungendo non solo piccoli pezzi alla mini comunità, ma anche novità.

Sweet Village, il paesino di Babbo Natale ricreato solo con dolcetti e caramelle



Anche se “in cantiere” da qualche anno, farà la sua uscita ufficiale lo Sweet Village, sempre in miniatura ma quasi completamente realizzato con dolcissime e colorate caramelle, nello spazio adiacente a quello del Christmas Village, messo a disposizione in modo gratuito dai commercianti, come anche gli altri utilizzati.

Ma Domenico Cannizzaro, che come ad ogni edizione impersonerà la figura di Babbo Natale, non è da solo: ad avere alcune tra le idee più fantasiose ed apprezzate c’è Pina, sua moglie, nonché capo degli Elfi. È sua l’idea del laboratorio per bambini e bambine, e la camera da letto: una vera e propria ricostruzione della stanza in cui il personaggio più amato prepara i regali per consegnarli durante la notte della vigilia, dorme circondato dalle luci dell’albero, e risponde alle letterine. Queste ultime potranno essere consegnate a mano il 13 dicembre dai bambini, che potranno passare a ritirare le cartoline appositamente preparate con la collaborazione di Inestasy. Babbo Natale, inoltre, quest’anno andrà anche in tour, facendo la sua apparizione in alcuni dei paesi della Calabria: il 6 dicembre a San Demetrio Corone, il 18 dicembre ad Amantea, e il 22 a Paola. Durante la consegna della posta, ci si potrà far fotografare con il simpatico signore dalla barba bianca all’interno della sua stanza tra gli addobbi e le luci, in un’atmosfera che piacerà ai piccoli e farà tornare un po’ bambini anche i più grandi.