Dal Pollino alla Riviera dei Cedri, passando per i paesi arbëreshë e i centri medievali. Un viaggio tra dieci gioielli del Cosentino dove storia, natura e tradizioni continuano a vivere

Questi dieci borghi raccontano la straordinaria varietà del territorio cosentino: dalle comunità arbëreshë ai paesi medievali, dai castelli affacciati sul mare ai centri montani del Pollino. Un patrimonio che conserva identità, tradizioni e paesaggi ancora poco conosciuti dal turismo di massa e che rappresenta uno dei volti più autentici della Calabria.

Morano Calabro, il presepe di pietra ai piedi del Pollino

Chi arriva a Morano Calabro lo riconosce subito. Le case sembrano rincorrersi lungo il fianco della montagna fino ai ruderi del castello normanno-svevo che domina il paese dall'alto, regalando l'immagine di un enorme presepe scolpito nella pietra. È uno dei simboli del Parco Nazionale del Pollino e uno dei primi borghi calabresi ad aver ottenuto il riconoscimento di "Borghi più belli d'Italia".

Passeggiare tra le sue stradine significa attraversare quasi mille anni di storia. Archi in pietra, scalinate, piccole piazze e antiche chiese raccontano il passato medievale di un centro che conserva ancora intatta la propria identità. Da visitare la Collegiata della Maddalena, il monastero di San Bernardino e i resti dell'antico castello, da cui si gode uno dei panorami più belli dell'intero massiccio del Pollino.

Morano è anche il punto di partenza ideale per escursioni nella natura, tra faggete, pini loricati e sentieri che conducono verso le cime più alte dell'Appennino meridionale.

Civita, il paese dove le case sembrano avere un volto

Civita è uno dei borghi più affascinanti della Calabria perché riesce a fondere paesaggio, cultura e tradizioni in un'unica esperienza. Fondata alla fine del Quattrocento dalle comunità albanesi in fuga dall'invasione ottomana, conserva ancora oggi la lingua arbëreshe, il rito bizantino e numerose tradizioni tramandate di generazione in generazione.

Passeggiando nel centro storico ci si imbatte nelle celebri "case parlanti", edifici che grazie alla disposizione di porte, finestre e balconi sembrano riprodurre volti umani. È un dettaglio architettonico unico che incuriosisce migliaia di visitatori.

Poco fuori dal paese si apre uno degli scenari naturali più spettacolari del Sud Italia: le Gole del Raganello. Qui il celebre Ponte del Diavolo, sospeso a decine di metri d'altezza, regala una vista mozzafiato sul canyon scavato nei secoli dall'acqua.

Fiumefreddo Bruzio, il balcone sul Tirreno

Tra i vicoli di Fiumefreddo Bruzio il mare compare all'improvviso dietro ogni angolo. È uno di quei borghi che sembrano costruiti per osservare il tramonto. Arroccato su una collina della costa tirrenica cosentina, offre una vista che nelle giornate limpide arriva fino alle Isole Eolie.

Il centro storico conserva intatto il fascino medievale con stradine lastricate, archi, palazzi nobiliari e scorci panoramici. Il simbolo del paese è il Castello della Valle, impreziosito negli anni Sessanta dagli interventi artistici del pittore Salvatore Fiume, autore anche di grandi affreschi custoditi all'interno.

Durante l'estate il borgo si anima di eventi culturali, concerti e manifestazioni gastronomiche, ma mantiene sempre quell'atmosfera tranquilla che lo rende ideale per chi cerca una Calabria autentica.

Aieta, il gioiello rinascimentale della Riviera dei Cedri

A pochi chilometri dalle spiagge di Praia a Mare si nasconde uno dei borghi più eleganti dell'intera regione. Aieta sorprende per il suo magnifico Palazzo Martirano-Spinelli, considerato uno dei più importanti esempi di architettura rinascimentale della Calabria.

Le stradine in pietra conducono tra chiese, portali scolpiti e piccoli slarghi dai quali si apre una vista straordinaria sul Tirreno e sull'Isola di Dino. Il silenzio che avvolge il centro storico contribuisce a creare un'atmosfera quasi sospesa.

Negli ultimi anni il borgo è diventato meta di un turismo lento, interessato più alla storia e all'architettura che alle località balneari vicine.

Altomonte, il borgo dell'arte e della musica

Altomonte è uno dei centri culturali più vivaci della provincia di Cosenza. Il suo cuore è dominato dalla Chiesa di Santa Maria della Consolazione, uno dei più importanti esempi di gotico-angioino presenti in Calabria.

Passeggiando nel borgo si incontrano il Museo Civico, il Castello normanno e numerosi edifici storici perfettamente conservati. In estate il paese si trasforma in un grande palcoscenico grazie al celebre Altomonte Festival, che richiama artisti e spettatori da tutta Italia. Tra enogastronomia, arte e storia, rappresenta una tappa ideale per chi vuole conoscere l'entroterra cosentino.

Oriolo, il castello che domina due mari

Pochi conoscono Oriolo, eppure è uno dei borghi meglio conservati dell'Alto Ionio cosentino. Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, è dominato da un imponente castello medievale recentemente restaurato.

Dal centro storico lo sguardo spazia verso la costa ionica e le montagne del Pollino, offrendo panorami spettacolari. Il paese conserva ancora l'impianto urbanistico medievale e rappresenta una delle mete più interessanti per chi ama il turismo lento.

Rossano, la città bizantina del Codex

Più che un semplice borgo, Rossano è una vera capitale della storia bizantina in Calabria. Il suo centro storico conserva chiese, monasteri, palazzi nobiliari e viuzze che raccontano oltre mille anni di storia. Il suo tesoro più prezioso è il Codex Purpureus Rossanensis, evangelario miniato del VI secolo inserito nel registro UNESCO "Memory of the World", custodito nel Museo Diocesano.

Accanto al patrimonio storico, Rossano è conosciuta anche come la città della liquirizia, prodotto simbolo del territorio.

San Donato di Ninea, tra boschi e panorami del Pollino

Immerso nel verde del Parco Nazionale del Pollino, San Donato di Ninea è il luogo ideale per chi cerca tranquillità e natura incontaminata.

Il borgo conserva antichi palazzi, chiese medievali e stretti vicoli in pietra che conducono fino ai belvedere affacciati sulla valle dell'Esaro. Nei dintorni partono numerosi sentieri escursionistici che attraversano boschi secolari e conducono verso alcune delle aree più selvagge della Calabria.

Buonvicino, tra storia e natura

Il nome non è casuale: Buonvicino accoglie il visitatore con un'atmosfera tranquilla e un centro storico raccolto, dominato dalla Chiesa della Maddalena e da antichi edifici religiosi.

Il paese rappresenta anche uno degli accessi privilegiati al Parco Fluviale del Corvino, area naturalistica ricca di cascate, gole e percorsi trekking che negli ultimi anni sta attirando sempre più appassionati di turismo esperienziale.

Papasidero, dove la preistoria incontra il fiume Lao

Papasidero custodisce uno dei siti archeologici più importanti d'Europa: la Grotta del Romito, dove è stato rinvenuto il celebre graffito del Bos Primigenius, considerato uno dei capolavori dell'arte paleolitica.

Ma il paese offre anche un suggestivo centro storico e un rapporto privilegiato con il fiume Lao, protagonista di attività come rafting, kayak ed escursioni naturalistiche. È una meta capace di unire archeologia, sport e paesaggio in pochi chilometri.