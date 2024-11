Una selezione di 52 stampe di Goya, tratte dai suoi capolavori, per celebrare il genio di un pittore rimasto nella storia dell'arte lasciando un segno indelebile.

"Goya, la ragione e la follia" è la mostra evento che verrà inaugurata sabato 5 agosto a Platania e che sarà ospitata all'intero dei locali del Museo delle Scienze Naturali Valentino De Fazio a Platania.

L'installazione, curata dall'associazione culturale Felice Mastroianni in collaborazioe con il Comune di Platania e la Pro Loco Platania Dimora delle Fate, aprirà le sue porte il 5 agosto e sarà visitabile fino al 16 agosto. L'esposizione museale, a cura di Domenico Piraina, verrà inaugurata con un incontro pubblico presso la Sala Consiliare "Luigi Cerminara". Dopo i saluti del sindaco, Davideo Esposito, prenderanno parte all'incontro il presidente dell'associazione culturale Felice Mastroianni, Umberto Caruso, il presidente della Pro Loco Paolo Nicolazzo e sarà presentata la mostra con l'autorevole intervento di Domenico Piraina, direttore del Palazzo Reale di Milano.

Tantissime le opere esposte, per un vero e proprio tuffo nell'arte del grande pittore spagnolo: le 52 stampe sono estratte dalla collana dei Capricci, tra cui il celeberrimo "Sonno della ragione", dei Sisastri della Guerra, dalle Tauromachie e dall'intera serie delle Follie, grazie alla collezione messa a disposizione da Arialdo Ceribelli.