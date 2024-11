È un posto ideale per respirare aria pura e lasciarsi abbracciare dal silenzio e dal fascino di uno dei luoghi più suggestivi della regione

Una goccia di blu in mezzo al verde delle Serre calabresi. Il lago Acero, visto dall'alto, invade la monocromia verdeggiante dei boschi. Con le sue acque e la sua forma di lacrima, il piccolo bacino artificiale è meta per turisti e visitatori che intendono trascorrere qualche ora in pieno relax.

Il lago si trova nel comune di San Vito sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, a 850 metri sopra il livello del mare, non molto distante dal centro urbano del paese. Un borgo che riflette nel nome quello del suo santo patrono e con una popolazione ferma sotto la soglia dei duemila abitanti.

Circondato da conifere e latifoglie, il lago Acero è un posto ideale per respirare aria fresca e pura, per interrompere la frenetica corsa imposta dalla modernità e lasciarsi abbracciare dal silenzio e dal fascino, a tratti misterioso, della Calabria.

Dagli anni Ottanta è un punto di ritrovo per grandi e piccini, grazie anche al clima mediterraneo che rende piacevole la sosta e al contesto paesaggistico all'interno del quale si trova. Un'area davvero suggestiva.

Proprio per tale ragione, intorno al piccolo bacino artificiale, si è deciso di costruire un'area pic-nic dotata di servizi. Un vero e proprio incentivo per raggiungere il laghetto, fare una scampagnata insieme agli amici o ritagliarsi del tempo da dedicare alla lettura.

Sono numerosi gli appassionati che costeggiano l'Acero durante le proprie escursioni e passeggiate tra i boschi delle Serre. Un saliscendi tra pini, castagni e faggi in cui la piccola distesa di acqua sembra fare incursione per invitare alla pausa e al ristoro. Anche il "Sentiero Italia", percorso che attraversa con i suoi settemila chilometri l'intera penisola, passa accanto al piccolo bacino artificiale.

Tranquillità, fascino e aria pulita è ciò che la zona offre. Chi è alla ricerca di un fazzoletto di terra incontaminata, di uno spazio in cui il cielo si specchia nell'acqua, di un angolo di Calabria su cui posare volentieri lo sguardo, può pertanto prendere in considerazione l'idea di fare un salto al lago Acero e concedersi così un tuffo nella bellezza tenuta in custodia da una goccia di blu immersa nel verde.