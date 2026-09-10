Un percorso di 32 chilometri collegherà Caria, Drapia, Zaccanopoli e Zungri fino all’Altopiano del Poro, promuovendo il turismo lento e la valorizzazione del territorio vibonese. L’iniziativa è organizzata da Vibo Bikers e Asd Vibo Bikers Skatenati

Dalla Costa degli Dei all’Altopiano del Poro in sella a una bicicletta, attraversando borghi, paesaggi rurali e siti di grande valore storico e naturalistico. È questo lo spirito del Bike Tour – nona tappa di Onda Calabra – che sarà inaugurato il 20 settembre, un’iniziativa organizzata da Vibo Bikers e Asd Vibo Bikers Skatenati con l’obiettivo di promuovere un turismo lento, esperienziale e sostenibile nel territorio vibonese.

Il percorso, lungo 32 chilometri, è classificato come di facile difficoltà e presenta un dislivello positivo di 727 metri. L’itinerario attraversa Caria, Brattirò, Gasponi, Drapia, Zaccanopoli e Zungri, fino a raggiungere l’Altopiano del Poro, offrendo ai partecipanti un viaggio tra panorami, tradizioni e luoghi simbolo dell’entroterra vibonese.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza Mazzitelli, a Caria di Drapia (sp 17), mentre la giornata si concluderà con un pranzo in un ristorante di Brattirò. Posti garantiti ai primi 150 iscritti.

Il progetto era già stato presentato anche nel corso di una puntata di Linea Verde su Rai, come esempio di valorizzazione della ciclabilità nei territori di Drapia, Zaccanopoli e Zungri. L’obiettivo è creare un itinerario capace di mettere in rete il patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico dei tre comuni, incentivando presenze turistiche anche nei periodi di bassa stagione e sostenendo le economie locali.

Tra le tappe più attese della giornata ci sarà la visita alle Grotte di Zungri e al Museo della Civiltà contadina, che apriranno le porte ai partecipanti per arricchire il percorso con un’esperienza dedicata alla storia e alle radici del territorio.