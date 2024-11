Mercatini, villaggi in miniatura, accensioni delle luminarie e animazione lungo le strade tra decorazioni e alberi addobbati a festa anche per i più piccoli. Dicembre lascia spazio finalmente alla magia del Natale da vivere anche in Calabria, con numerosi eventi da vedere che coinvolgeranno per l’intero mese tutte le province. Qui alcuni dei mercatini e dei villaggi di natale da non perdere in questa edizione 2022/2023.

A Praia l’evento Praia a Mare è straordinaria sempre

La magia del Natale arriva anche al mare con Praia a Mare è straordinaria sempre, evento che coinvolgerà la cittadina dal 7 al 10 dicembre e unirà la presenza di attività culturali alla promozione territoriale.

Aprirà la manifestazione Il territorio programma, incontro con gli operatori turistici con lo scopo di analizzare la passata stagione e programmare le attività dei prossimi cinque anni. Nel pomeriggio di mercoledì 7, si accenderà il natale con le luminarie e l’inaugurazione del Christmas Village di Praia a Mare, seguito dalla Praia Fashion Day, la sfilata a cura di Carmen Pepe. Spazio anche alla comicità e allo spettacolo per tutte le serate, grazie alla presenza di noti personaggi: Nello Iorio, Pippo Pelo, Beppe Convertini, Donata Monzolillo, Biagio Pepe, Nino Frassica e Giovanni Cacioppo, che si alterneranno, dal 7 fino al 10 dicembre, tra momenti di comicità e conduzione, tra cui la CronoDino Competition di giovedì 8, in collaborazione con la Lega Navale e in diretta su Radio Kiss Kiss. Attesa anche la presenza dei Takabum Street Band e lo show musicale Nostalgia 90.

Un Christmas Village a Capo Vaticano

Sarà l’area archeologica di Teatro Torre Marrana ad ospitare, a partire dal primo dicembre, “Christmas Village”, l’evento che per tutto dicembre e fino all’8 gennaio sarà presente con alcuni appuntamenti itineranti all’interno del territorio di Capo Vaticano, e non solo.

Nella località di Teatro Marrana saranno disponibili giostre e laboratori creativi per i bambini, che si sposteranno anche in asili e scuole elementari, mentre per tutti ci saranno eventi musicali e spettacoli, oltre a tre appuntamenti nelle piazze di Ricadi, Santa Domenica e San Nicolò.

Punto forte del Christmas Village sarà la casa di Babbo Natale, allestita con luminarie e animazioni in perfetto spirito natalizio, senza dimenticare stand gastronomici che esporranno le più gustose tradizioni culinarie, come la zeppolata di natale, tipica in Calabria in questo periodo. Attesa da grandi e piccoli anche la pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico su cui tutti potranno divertirsi nonostante le temperature non così gelide della nostra regione.

Mercatini di Natale tra Cosenza e Rende

Già presenti da domenica 27 novembre i mercatini di Natale a Cosenza, che per tutto il periodo natalizio movimenteranno Viale Trieste nell’area di Piazza della Vittoria, storica location che da sempre aveva visto protagoniste le bancarelle di natale. La scelta è ricaduta infatti sul luogo che sempre ospitava i mercatini con luci e addobbi, in quella parte di città che mette in collegamento la parte storica di Cosenza con quella nuova, riportandola ad essere di nuovo frequentata dai cosentini e non solo.

Oltre ai mercatini per la vendita dei tradizionali addobbi natalizi e per il presepe, come di consueto, l’area di Piazza della Vittoria, (lato via Montesanto) ospiterà anche una piccola giostra ed altre attrazioni e attività per i bambini che potranno così divertirsi e sentire la vera atmosfera del natale insieme a mamma e papà.

A Rende ritorna invece Il Tempo del Natale, portando in città un cartellone ricco di attività tra arte, cultura, editoria, sport, teatro e musica, a partire dal 4 dicembre e fino a gennaio.

Si partirà dal cinema Garden, con Angelo Duro, che inaugurerà la quarta stagione del Rende Teatro Festival, spettacolo che passerà la parola allo sport: il 6 dicembre si svolgerà l’Aces Europe Annual Awards Gala con la premiazione di Rende quale Città Europea dello Sport 2023, presso il parlamento di Bruxelles, mentre il 14 dicembre si svolgerà il campionato di Serie A2 di calcio a cinque al Palasport di Villagio Europa, che vedrà la presenza della Pirossigeno Cosenza C5 che si scontrerà con Sicurlube Futsal.

Dal 16 al 18 dicembre al centro storico sarà di scena il Villaggio di Babbo Natale, giorni in cui si potranno consegnare le letterine, assistere alle scenografie natalizie, partecipare ai laboratori di lettura per bambini e visitare i mercatini, grazie alla collaborazione con il progetto Leggi e sogna.

E poi ancora incontri, la corsa dei Babbo Natale benefica, e il tradizionale concerto di natale e spettacoli per tutto il mese di dicembre, fino al gran finale con lo spettacolo Miracolato di Max Angioni, rivelazione comica del 2022 che arriva a Rende con il suo nuovo spettacolo.

Senti come Suona a Polistena

Arriva anche a Polistena il natale grazie a Polistena Christmas Village - Senti come Suona, dal 16 al 18 dicembre 2022 nel cuore del centro storico.

Street food, beverage, musica live, dj set, street band, prodotti tipici, artigianato, découpage, area bambini, installazioni, zampognari, la slitta di Babbo Natale, luminarie e animazioni: tutto questo offrirà l’evento nella città in provincia di Reggio Calabria che valorizzeranno il centro storico per le tre giornate, a partire dalle 18:00 e fino alle 2 di notte.

Produttori di eccellenza dell’enogastronomia, calabrese e non, saranno presenti in Piazza del Popolo con gli stand dove poter provare tante bontà locali grazie alla presenza di food truck, street food, slow food, beverage.

Per acquistare pensieri e regali da mettere sotto l’albero c’è via Vittorio Veneto, un percorso fatto di casette di legno in pieno stile nordico che vi faranno subito entrare nel vivo del natale senza bisogno di spostarvi dalla Calabria. Per i bambini invece gonfiabili, giochi e animazioni, tutti in largo San Francesco da Paola con il Paese delle Meraviglie. Su Corso Mazzini invece prodotti e idee regalo: presepi, piatti, lavori tessili e accessori per addobbare la casa durante le feste.

Villaggio di Natale a Tropea

Spostiamoci in provincia di Vibo Valentia per l’atteso Villaggio di Natale di Tropea, iniziato lo scorso 26 novembre con la cerimonia di accensione delle luci d’artista A Christmas’s Peace to all, in collaborazione con l’associazione culturale I Pagliassi. Immancabili anche i mercatini di Natale a cura dell’Associazione I giovani Tropeani, in via regina Margherita, mentre contemporaneamente, in viale stazione, si è svolta l’inaugurazione de i Presepi del mondo a cura de Il Faro di F. Badolato. Particolare, sempre durante lo stesso pomeriggio, a Palazzo Bongiovanni invece, Il Presepe nel portone a cura dei Fratelli Caracciolo.

Animazione per bambini, gli spettacoli Puppet Show e Trampoliere, la musica itinerante de I Takabum per le vie del borgo, e la parata di artisti di strada de I Pagliassi. Spettacoli musicali e l’immancabile tipica zeppolata. Tutti i fine settimana del mese saranno un susseguirsi di festa e attività da non perdere che animeranno le vie di Tropea fino al 6 gennaio 2023.

La magia del Natale a Badolato

Non delude nemmeno a Natale la volontà del borgo di Badolato, in provincia di Catanzaro, di programmare attività e spettacoli per animare le vie ormai diventate note grazie ai numerosi eventi e manifestazioni che si svolgono anche durante il resto dell’anno.

Il programma, oltre che il paese, interesserà anche la marina di Badolato, e vedrà svolgersi diversi momenti che riempiranno il cartellone artistico-culturale e religioso organizzato.

Ad inaugurare il calendario degli eventi, l’importante convegno istituzionale di martedì 6 dicembre, organizzato dal CIR e dal Comune di Badolato presso il Teatro Comunale. Sarà occasione per ricordare lo sbarco della nave Ararat avvenuto 25 anni fa, il 26 dicembre 1997. Momento che sanciva l’avvio del progetto di accoglienza ed inclusione sociale che vide protagonista Badolato e la sua comunità durante la storica accoglienza al popolo kurdo, modello da cui molte altre comunità presero spunto.

Il giorno seguente sarà la volta dell’accensione dell’albero di Natale e della Natività a Piazza Castello, che vedranno anche l’apertura di mercatini e concerti natalizi. E poi numerosi eventi dedicati alle famiglie ed ai bambini ed eventi pubblici di piazza con concerti di musica popolare calabrese: martedì 20 in piazza San Domenico nel borgo si esibiranno i “Korabattenti” mentre mercoledì 21 in piazza Tropiano a Badolato Marina, gli “Antigua”.

Da non dimenticare anche le tradizioni popolari religiose come le celebrazioni dell’Immacolata Concezione, con la processione nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre, ed il tradizionale Giro di Gesù Bambino nei giorni 30/31 dicembre ed 1 gennaio, rispettivamente nel borgo e nella marina.

A chiudere il calendario, l’appuntamento Aspettando l’Epifania, quando la befana farà visita al borgo con diverse attività di animazione socio-culturale comunitaria e con una tombolata sociale e solidale.

Winterland a Siderno

Arriva dal 10 dicembre al 7 gennaio a Siderno Winterland, il contenitore di eventi che racchiude sport, cultura, formazione e divertimento per famiglie, bambini, giovani e adulti.

Una tensostruttura di 1100 metri quadrati che ospiterà la pista di pattinaggio di 200 metri quadrati, e 70 tra associazioni e imprenditori.

Street food, lounge bar, pista di pattinaggio su ghiaccio, band musicali, dj set, laboratori per bambini, spettacoli teatrali, animazione, ludoteca, mercatini, eventi culturali, e concerti saranno al centro di piazza Portosalvo, per l’occasione adibita a parco a tema natalizio.

Due saranno gli eventi di punta della manifestazione: il concerto di Rocco Hunt il 17 dicembre e quello dei Boomdabash il 23 dicembre, trasmessi entrambi da Studio 54 Network dal suo tir di regia posizionato sul Corso della Repubblica.

Numerose le associazioni e gli esercizi commerciali che hanno avviato una collaborazione anche con l’amministrazione comunale per la riuscita dell’evento, che vedrà l’accensione dell’albero, giovedì 8 dicembre in piazza Portosalvo, dare il via alla programmazione, per poi passare la staffetta nelle altre date a molto atro: esibizioni delle scuole di danza del territorio, l’attività Piccoli Pasticceri sotto l’albero a cura del Maestro Pasticciere Domenico Guttà, concerti di musica dal vivo, i mercatini natalizi dell’artigianato a partire dal 16 dicembre, e il simpatico Babbo Natale in Vespa in programma il 19 dicembre a cura di Vespa Club Siderno, tra i numerosi momenti di intrattenimento e divertimento previsti fino al 7 gennaio.