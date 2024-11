Un percorso tra i sentieri che si conclude in mezzo ad un'oasi di bellezza, protetto dalle rocce che la rendono un'esperienza impagabile per escursionisti e amanti dei percorsi impervi

Una straordinaria scoperta, un luogo incantato non ancora conosciutissimo e difficile da raggiungere, ma che ripaga della fatica fatta durante il viaggio: stiamo parlando della Cascata di Giglietto di Carfizzi, un corso d'acqua a strapiombo che si tuffa per 35 metri prima di raggiungere un piccolo laghetto incantato, una magica oasi di bellezza racchiusa in uno scrigno di pietra.

La Cascata di Giglietto di Carfizzi

Carfizzi è un piccolo borgo di circa 500 abitanti, situato su una collina, in provincia di Crotone. Il paesaggio attorno a Carfizzi è caratterizzato da rupi e pareti rocciose. Occorre allontanarsi per scoprire una meraviglia della natura: la Cascata di Giglietto, che si trova immersa in uno scenario aspro e selvaggio. L’acqua scorre perenne nella cascata, ma è modesto il flusso in estate, mentre nei mesi piovosi diventa potente, quasi impressionante.

La cascata è isolata, lontana da tutto, immersa in silenzio irreale, in luogo solitario. Per raggiungerla bisogna essere ben attrezzati e preparati ad una lunga escursione attraverso paesaggi veramente maestosi, surreali. Consigliato farsi guidare.

Carfizzi è uno storico comune fondato, come altri comuni calabresi, intorno al 1530 dagli albanesi in fuga per sfuggire alle persecuzioni turche del XV secolo. A Carfizzi hanno conservato la tradizionale lingua arberëshe e tutte le tradizioni che sono state tramandate di generazione in generazione. Una perfetta integrazione che oggi dovrebbe insegnarci tante cose.

su YouTube si trova un video realizzato dai coniugi francesi Sabine Branca (originaria di Carfizzi) e Pascal Ceversato, che hanno scoperto Carfizzi e se ne sono innamorati. I due sono escursionisti di professione e così hanno deciso di scalare la stupenda cascata di Giglietto, alta 36 metri, realizzando questo bel video fatto di foto e immagini in presa diretta. Anche grazie a questo video la Cascata è diventata meta di appassionati, sempre più visitata durante gli anni, un trend crescente che non accenna a diminuire.